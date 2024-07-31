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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Эксперт Тычино назвала 5 предметов, которые нужно убрать перед приходом гостей

Краснеть не придется: эти 5 вещей лучше убрать из ванной перед приходом гостей

31 июля 2024, 13:12
Фото: 1MI

Эксперт Тычино назвала 5 предметов, которые нужно убрать перед приходом гостей

Во многих странах принято оценивать хозяйку по состоянию ее кухни. Но что скажут гости, если вы наведете здесь идеальный порядок, но забудете про ванную комнату? Забытые личные вещи и предметы гигиены способны сильно подпортить ваш имидж чистюли.

Эксперт портала «Белновости» Юлия Тычино советует спрятать некоторые предметы подальше от посторонних глаз. Какие же вещи в ванной комнате не предназначены для всеобщего обозрения?

Домашний халат

Из-за этих изделий интерьер помещения приобретает чрезмерную пестроту, — уверена эксперт.

Гостям может быть неприятно смотреть на вашу старую и застиранную личную вещь, если они привыкли видеть вас в дорогой и стильной одежде в офисе или на прогулке. Да и для самого халата это не слишком полезно, так как высокая влажность портит материал.

Косметика

Не стоит оставлять косметичку в ванной комнате. Любопытные подружки получат лишний повод сунуть нос в вашу личную жизнь и разузнать, к каким ухищрениям вы прибегаете при создании своего неповторимого образа.

Любые предметы на стиральной машине

Если в повседневной жизни вы используете стиралку как еще одну полку для складирования чистых вещей, тряпок или флаконов с шампунями и гелями для душа, то перед приходом гостей уберите все это подальше. Поверхность стиральной машины должна быть идеально чистой и пустой.

Фото: 1MI

Чистящие средства и тряпки

Если в ванной комнате есть потаенный шкафчик, куда можно убрать средства для уборки, хорошо. Если обычно они стоят где-нибудь под раковиной, то лучше на время спрятать бытовую химию в другое место.

Мочалки на смесителе

Конечно, никто не скажет, что мочалкам не место в ванной. Но они точно не должны свешиваться со смесителя, когда гости моют руки. Человеку это может быть как минимум неприятно. Поэтому аккуратно сложите мочалки на полочку или поместите их в какую-то емкость.

Ранее эксперты объяснили, как сделать уборку с помощью салфеток из микрофибры максимально эффективной.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Ванная#Дом и сад#КЦ
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