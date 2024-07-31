Краснеть не придется: эти 5 вещей лучше убрать из ванной перед приходом гостей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Эксперт портала «Белновости» Юлия Тычино советует спрятать некоторые предметы подальше от посторонних глаз. Какие же вещи в ванной комнате не предназначены для всеобщего обозрения?
Из-за этих изделий интерьер помещения приобретает чрезмерную пестроту, — уверена эксперт.
Гостям может быть неприятно смотреть на вашу старую и застиранную личную вещь, если они привыкли видеть вас в дорогой и стильной одежде в офисе или на прогулке. Да и для самого халата это не слишком полезно, так как высокая влажность портит материал.
Не стоит оставлять косметичку в ванной комнате. Любопытные подружки получат лишний повод сунуть нос в вашу личную жизнь и разузнать, к каким ухищрениям вы прибегаете при создании своего неповторимого образа.
Если в повседневной жизни вы используете стиралку как еще одну полку для складирования чистых вещей, тряпок или флаконов с шампунями и гелями для душа, то перед приходом гостей уберите все это подальше. Поверхность стиральной машины должна быть идеально чистой и пустой.
Если в ванной комнате есть потаенный шкафчик, куда можно убрать средства для уборки, хорошо. Если обычно они стоят где-нибудь под раковиной, то лучше на время спрятать бытовую химию в другое место.
Конечно, никто не скажет, что мочалкам не место в ванной. Но они точно не должны свешиваться со смесителя, когда гости моют руки. Человеку это может быть как минимум неприятно. Поэтому аккуратно сложите мочалки на полочку или поместите их в какую-то емкость.
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