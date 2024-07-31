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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Ливни и грозы снова придут в Свердловскую область

Ливни и грозы снова придут в Свердловскую область

31 июля 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney
Метеоролог Алексей Пулин рассказал о непогоде, которая придет в Свердловскую область 31 июля 2024 года.

Осадки пройдут в регионе после полудня и вечером. Кроме того, такая погода вероятна в некоторых районах области, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Днем в Екатеринбурге будет переменная облачность. Уровень тепла в районе +21… +23 градусов. Во время грозы усилятся порывы ветра до 12 метров.

Свердловчанам во время непогоды рекомендуется соблюдать правила безопасности.

Напомним, с 30 июля до 1 августа 2024 года в Свердловской области будут действовать магнитные бури.

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