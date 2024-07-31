Ливни и грозы снова придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Осадки пройдут в регионе после полудня и вечером. Кроме того, такая погода вероятна в некоторых районах области, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Днем в Екатеринбурге будет переменная облачность. Уровень тепла в районе +21… +23 градусов. Во время грозы усилятся порывы ветра до 12 метров.
Свердловчанам во время непогоды рекомендуется соблюдать правила безопасности.
Напомним, с 30 июля до 1 августа 2024 года в Свердловской области будут действовать магнитные бури.