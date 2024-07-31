Молодой человек на электросамокате сбил ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Екатеринбуржец, ехавший по тротуару, не следил за движением электросамоката, вследствие чего он наехал на пятилетнего ребенка, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Пострадавшего мальчика отвезли в медучреждение. Молодой человек в момент произошедшего был трезв, самокат взял через свой аккаунт.
Напомним, 22 июля 2024 года в Нижнем Тагиле девятилетний школьник, который ехал на самокате, попал под колеса машины.