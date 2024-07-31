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Молодой человек на электросамокате сбил ребенка в Екатеринбурге

Молодой человек на электросамокате сбил ребенка в Екатеринбурге

31 июля 2024, 03:50
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 17-летний молодой человек, ехавший на электросамокате, сбил пятилетнего ребенка на детском самокате. ДТП случилось 30 июля 2024 года.

Екатеринбуржец, ехавший по тротуару, не следил за движением электросамоката, вследствие чего он наехал на пятилетнего ребенка, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пострадавшего мальчика отвезли в медучреждение. Молодой человек в момент произошедшего был трезв, самокат взял через свой аккаунт.

Напомним, 22 июля 2024 года в Нижнем Тагиле девятилетний школьник, который ехал на самокате, попал под колеса машины.

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