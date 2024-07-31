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Мужчина с потерей памяти в Нижнем Тагиле пропал в СНТ «Весна»

Мужчина с потерей памяти в Нижнем Тагиле пропал в СНТ «Весна»

31 июля 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле пропал 59-летний местный житель, плохо ориентирующийся в пространстве, а также имеющий проблемы с памятью. Его разыскивают с 30 июля 2024 года.

Жена пропавшего тагильчанина вечером собирала в огороде ягоды и на минуту отвлеклась. В этот момент мужчина исчез.

По словам женщины, некоторое время назад у ее мужа была травма головы, из-за которой у него ухудшились память, зрение и речь, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

У горожанина при себе нет телефона, документов и ключей. В момент пропажи на нем были салатовая рубашка, темные джинсы, кроссовки и зеленая куртка. Волосы седые. Его ищут волонтеры и правоохранители.

Напомним, в коллективном саду под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик на велосипеде. Вскоре его нашли живым.

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