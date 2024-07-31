Мужчина с потерей памяти в Нижнем Тагиле пропал в СНТ «Весна»

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Жена пропавшего тагильчанина вечером собирала в огороде ягоды и на минуту отвлеклась. В этот момент мужчина исчез.
По словам женщины, некоторое время назад у ее мужа была травма головы, из-за которой у него ухудшились память, зрение и речь, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
У горожанина при себе нет телефона, документов и ключей. В момент пропажи на нем были салатовая рубашка, темные джинсы, кроссовки и зеленая куртка. Волосы седые. Его ищут волонтеры и правоохранители.
Напомним, в коллективном саду под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик на велосипеде. Вскоре его нашли живым.