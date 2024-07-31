Насильники из спецшколы в Екатеринбурге не согласны с решением суда

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
После появления у мальчиков адвоката они перестали давать показания, отрицают факты сексуального насилия над 12-летним мальчиком и утверждают, что применяли только физическое насилие.
Однако показания пострадавшего, по данным экспертизы, являются честными.
Кроме того, до появления защиты, подростки давали показания в отношении друг друга.
Суд приговорил двух подростков к девяти годам лишения свободы, а третьего — к семи.
Подростки не раскаялись в содеянном и не признали вину.
Ранее обвиняемый в изнасиловании подросток из спецшколы в Екатеринбурге записал видео.