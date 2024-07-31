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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Насильники из спецшколы в Екатеринбурге не согласны с решением суда

Насильники из спецшколы в Екатеринбурге не согласны с решением суда

31 июля 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Подростки, насиловавшие детей в закрытой спецшколе Свердловской области не согласны с решением суда.

После появления у мальчиков адвоката они перестали давать показания, отрицают факты сексуального насилия над 12-летним мальчиком и утверждают, что применяли только физическое насилие.

Однако показания пострадавшего, по данным экспертизы, являются честными.

Кроме того, до появления защиты, подростки давали показания в отношении друг друга.

Суд приговорил двух подростков к девяти годам лишения свободы, а третьего — к семи.

Подростки не раскаялись в содеянном и не признали вину.

Ранее обвиняемый в изнасиловании подросток из спецшколы в Екатеринбурге записал видео.

В Екатеринбурге вскрылись новые детали об обвиняемом в насилии в спешколе подростке
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург
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