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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Екатеринбурге за полгода снесли 138 незаконных киосков

Незаконным ларькам объявили борьбу: за полгода в Екатеринбурге снесено 138 киосков

31 июля 2024, 16:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге за полгода снесли 138 незаконных киосков

Власти Екатеринбурге продолжают борьбу с незаконной торговлей. Несанкционированные торговые точки сносят за пять дней.

За первые шесть месяцев 2024 года с улиц города исчезли 138 ларьков, сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

Из них только 60 убрали сами владельцы после выдачи предписания. По остальным пришлось задействовать административный ресурс.

Сначала хозяева незаконных объектов торговли получают официальную претензию. По закону они должны демонтировать киоск. Если предписание не выполняется, то его демонтируют и отправляют на штрафстоянку рабочие. У предпринимателя есть 45 дней, чтобы забрать свое имущество. Однако делают это не все: на данный момент на штрафстоянке находятся 70 ларьков, за которыми хозяева пока не пришли.

Отдельно мэрия Екатеринбурга работает с ларьками, в которых торгуют алкоголем и табаком.

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#Дарья Бобровицкая#Бизнес#Торговля#Мэрия#Предписание#Екатеринбург
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