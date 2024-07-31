Незаконным ларькам объявили борьбу: за полгода в Екатеринбурге снесено 138 киосков

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
За первые шесть месяцев 2024 года с улиц города исчезли 138 ларьков, сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.
Из них только 60 убрали сами владельцы после выдачи предписания. По остальным пришлось задействовать административный ресурс.
Сначала хозяева незаконных объектов торговли получают официальную претензию. По закону они должны демонтировать киоск. Если предписание не выполняется, то его демонтируют и отправляют на штрафстоянку рабочие. У предпринимателя есть 45 дней, чтобы забрать свое имущество. Однако делают это не все: на данный момент на штрафстоянке находятся 70 ларьков, за которыми хозяева пока не пришли.
Отдельно мэрия Екатеринбурга работает с ларьками, в которых торгуют алкоголем и табаком.