Незаконным ларькам объявили борьбу: за полгода в Екатеринбурге снесено 138 киосков

Сначала хозяева незаконных объектов торговли получают официальную претензию. По закону они должны демонтировать киоск. Если предписание не выполняется, то его демонтируют и отправляют на штрафстоянку рабочие. У предпринимателя есть 45 дней, чтобы забрать свое имущество. Однако делают это не все: на данный момент на штрафстоянке находятся 70 ларьков, за которыми хозяева пока не пришли.