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Published Сегодня, 15:32

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Updated Сегодня, 15:34

В Ревде против осквернителя Вечного огня завели уголовное дело

Осквернитель Вечного огня в Ревде ответит по уголовной статье

31 июля 2024, 15:32
Фото: 1MI

В Ревде против осквернителя Вечного огня завели уголовное дело

В Ревде прикуривший от Вечного огня рецидивист ответит по уголовной статье. Суда он будет ждать в СИЗО.

Инцидент произошел вечером во вторник, 30 июля. Ревдинец находился в состоянии алкогольного опьянения недалеко от мемориала воинской славы в парке Победы. В какой-то момент он решил покурить и зажег сигарету от Вечного огня, информирует пресс-служба СУ СК Свердловской области.

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Его обвиняют в публичном осквернении воинских символов. Нарушитель может отправиться в тюрьму на три года.

Напомним, что мужчина ранее был неоднократно судим. В последний раз он освободился из колонии в октябре 2023 года.

Ранее делом об осквернении мемориала в Ревде заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Ревда#Криминал#СК РФ#Осквернение#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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