Осквернитель Вечного огня в Ревде ответит по уголовной статье

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Инцидент произошел вечером во вторник, 30 июля. Ревдинец находился в состоянии алкогольного опьянения недалеко от мемориала воинской славы в парке Победы. В какой-то момент он решил покурить и зажег сигарету от Вечного огня, информирует пресс-служба СУ СК Свердловской области.
Его обвиняют в публичном осквернении воинских символов. Нарушитель может отправиться в тюрьму на три года.
Напомним, что мужчина ранее был неоднократно судим. В последний раз он освободился из колонии в октябре 2023 года.
Ранее делом об осквернении мемориала в Ревде заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.