Осквернитель Вечного огня в Ревде ответит по уголовной статье

Инцидент произошел вечером во вторник, 30 июля. Ревдинец находился в состоянии алкогольного опьянения недалеко от мемориала воинской славы в парке Победы. В какой-то момент он решил покурить и зажег сигарету от Вечного огня, информирует пресс-служба СУ СК Свердловской области.