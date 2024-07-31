Пионы порадуют огромными бутонами: что нужно сделать в августе после цветения

Садоводы обожают пионы за красоту, прекрасный аромат и простоту в уходе. Период цветения у них довольно короткий, но и за несколько недель эти прекрасные создания успевают подарить владельцам много приятных минут. В августе, когда цветов на кустах не осталось, нужно подготовить пионы к следующему сезону. Как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».