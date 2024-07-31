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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Пионы порадуют огромными бутонами: что нужно сделать в августе после цветения

Пионы порадуют огромными бутонами: что нужно сделать в августе после цветения

31 июля 2024, 12:19
Фото: tagilcity.ru
В российских садах отцвели пионы. Они порадовали нас своей красотой, и теперь нуждаются в нежной заботе. Рассказываем, как ухаживать за растением в августе.

Садоводы обожают пионы за красоту, прекрасный аромат и простоту в уходе. Период цветения у них довольно короткий, но и за несколько недель эти прекрасные создания успевают подарить владельцам много приятных минут. В августе, когда цветов на кустах не осталось, нужно подготовить пионы к следующему сезону. Как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

Пионы радовали нас пышным цветением и теперь требуют внимания, — уверяют опытные дачники.

Конец лета чрезвычайно важен, так как именно в августе–сентябре пионы отдыхают, набираются сил и закладывают новые почки, из которых будущей весной появятся новые сильные побеги.

Фото: 1MI

Первым делом необходимо очистить территорию вокруг кустов — собрать все опавшие листья и убрать сорняки, чтобы растению легче дышалось. Собранную траву лучше сжечь, так как она является рассадником грибковых и других инфекций.

Далее необходимо убрать засохшие цветы и цветоносы, но стебли трогать не стоит, так как они способствуют хорошему фотосинтезу.

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На следующем этапе нужно внести комплексное удобрение с минимальным содержанием азота — этот микроэлемент ускоряет рост листвы, что нежелательно в конце лета. Удобрение можно заделать в землю в сухом виде и затем полить куст, а можно сразу растворить в воде. Подкормка должна быть не прикорневая — необходимо намочить листья.

Пионы необходимо постоянно поливать до конца дачного сезона. Растение после периода цветения нуждается во влаге, однако многие дачники в августе прекращают полив. Также землю вокруг куста необходимо периодически рыхлить, чтобы обеспечивать приток кислорода к корням.

При выполнении этих условий на следующий год ваши пионы снова расцветут пышными шапками и порадуют вас своей неземной красотой.

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