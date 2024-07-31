Пионы порадуют огромными бутонами: что нужно сделать в августе после цветения

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Садоводы обожают пионы за красоту, прекрасный аромат и простоту в уходе. Период цветения у них довольно короткий, но и за несколько недель эти прекрасные создания успевают подарить владельцам много приятных минут. В августе, когда цветов на кустах не осталось, нужно подготовить пионы к следующему сезону. Как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».
Пионы радовали нас пышным цветением и теперь требуют внимания, — уверяют опытные дачники.
Конец лета чрезвычайно важен, так как именно в августе–сентябре пионы отдыхают, набираются сил и закладывают новые почки, из которых будущей весной появятся новые сильные побеги.
Первым делом необходимо очистить территорию вокруг кустов — собрать все опавшие листья и убрать сорняки, чтобы растению легче дышалось. Собранную траву лучше сжечь, так как она является рассадником грибковых и других инфекций.
Далее необходимо убрать засохшие цветы и цветоносы, но стебли трогать не стоит, так как они способствуют хорошему фотосинтезу.
На следующем этапе нужно внести комплексное удобрение с минимальным содержанием азота — этот микроэлемент ускоряет рост листвы, что нежелательно в конце лета. Удобрение можно заделать в землю в сухом виде и затем полить куст, а можно сразу растворить в воде. Подкормка должна быть не прикорневая — необходимо намочить листья.
Пионы необходимо постоянно поливать до конца дачного сезона. Растение после периода цветения нуждается во влаге, однако многие дачники в августе прекращают полив. Также землю вокруг куста необходимо периодически рыхлить, чтобы обеспечивать приток кислорода к корням.
При выполнении этих условий на следующий год ваши пионы снова расцветут пышными шапками и порадуют вас своей неземной красотой.