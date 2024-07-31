Правительство РФ подняло таможенные пошлины на 56 групп зарубежных товаров

В связи с санкциями долгий путь к месту назначения не только у товара, но и у денег. Известно, что 80% платежей в банки Китая возвращаются потом обратно, а цепочки платежей стали длиннее с декабря 2023 года. По словам руководителя Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, Китай не хочет терять отношения с европейским и американским рынком, поэтому он будет пресекать транзакции «санкционных» компаний. Некоторые компании Китая будут покидать российский рынок.