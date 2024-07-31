Правительство РФ подняло таможенные пошлины на 56 групп зарубежных товаров

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
На некоторые товары стоимость перевоза через границу вырастет на треть, а некоторые подорожают на 50%. Так, на популярные зубные пасты, лосьоны, шампуни, пены для бритья пошлина станет дороже на 35%. По словам экспертов, российские бренды, производящие зубные пасты, не скоро смогут покрыть на них спрос. Однако в ближайшие несколько лет импорт зубных паст сохранится, пишут «Новые известия».
В связи с этим зубная паста Colgate подорожает в среднем на 30 рублей. Также увеличатся цены на косметику, парфюмерию, аксессуары, одежду, шоколад, вафли и печенье. Специалисты разделяют в параллельном экспорте несколько категорий товаров. Первая категория — когда зарубежные товары дешевле аналогов в России. В этом случае увеличение пошлин объясняют защитой внутреннего рынка.
Вторая категория — зарубежные товары, более качественные в сравнении с российскими, а третья — это те товары, которые отсутствуют внутри страны. Для второй и третьей категорий был создан «параллельный импорт». При этом есть нюанс: такая продукция не должна дорожать, однако стоимость ее растет. Аналогичная ситуация складывается с физическими поставками.
В связи с санкциями долгий путь к месту назначения не только у товара, но и у денег. Известно, что 80% платежей в банки Китая возвращаются потом обратно, а цепочки платежей стали длиннее с декабря 2023 года. По словам руководителя Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, Китай не хочет терять отношения с европейским и американским рынком, поэтому он будет пресекать транзакции «санкционных» компаний. Некоторые компании Китая будут покидать российский рынок.