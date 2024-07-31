Прохожий напал на мужчину в Екатеринбурге напротив горящего цеха НПО

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
По словам очевидцев, горожанин поставил складной стул на газоне и стал смеяться. Другой мужчина, заметивший его, возмутился и набросился на него с кулаками, пишет Е1.
Прохожие пытались остановить нападавшего, однако не смогли. В результате екатеринбуржец сломал нос пострадавшему.
Напомним, в Екатеринбурге на Вторчермете мужчины подрались между собой на детской площадке. Причина массовой драки неизвестна. В полиции организовали проверку по факту инцидента.