tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Прохожий напал на мужчину в Екатеринбурге напротив горящего цеха НПО

Прохожий напал на мужчину в Екатеринбурге напротив горящего цеха НПО

31 июля 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошла потасовка между двумя мужчинами напротив цеха НПО автоматики, где разгорелся пожар.

По словам очевидцев, горожанин поставил складной стул на газоне и стал смеяться. Другой мужчина, заметивший его, возмутился и набросился на него с кулаками, пишет Е1.

Прохожие пытались остановить нападавшего, однако не смогли. В результате екатеринбуржец сломал нос пострадавшему.

Напомним, в Екатеринбурге на Вторчермете мужчины подрались между собой на детской площадке. Причина массовой драки неизвестна. В полиции организовали проверку по факту инцидента.

Екатеринбуржцы устроили массовую драку в метро после фестиваля «Ночь музыки»
Узнать подробнее
Читайте также:
Живодер избил маленькую собаку в ЕкатеринбургеМужчина и женщина найдены в квартире в Екатеринбурге во время пожараНа жителя Екатеринбурга напали около школы
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Мужчина#Нападение#Драка#ЧП#Цех#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Рейтинг садов в Нижнем Тагиле: как выбирать садовое товарищество, отзывы дачников
Вчера, 08:55
«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
Сегодня, 06:58
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
Сегодня, 06:59
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Вчера, 08:51
Пара загружала шлаковый щебень в авто на ремонтируемой улице Пархоменко в Тагиле
Сегодня, 05:51
Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?
Сегодня, 07:19