Штормовые ветра обрушатся на Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Судя по предупреждению, которое выпустили спасатели на улицу лучше не выходить. 31 июля и 1 августа в области ожидаются сильные дожди, град, ветер 27 м/с.
По данным сервиса «Яндекс погода» дождь в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле начнется в около 17 часов.
Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов август в области будет обычным. Средняя месячная температура составит 16 градусов.
Ранее стало известно, что в некоторых городах Свердловской области возможно резкое повышение уровня воды в водоемах.