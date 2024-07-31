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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Свердловской области ожидаются сильные дожди

Штормовые ветра обрушатся на Свердловскую область

31 июля 2024, 09:35
Фото: 1MI

В Свердловской области ожидаются сильные дожди

В МЧС предупредили свердловчан о надвигающейся непогоде.

Судя по предупреждению, которое выпустили спасатели на улицу лучше не выходить. 31 июля и 1 августа в области ожидаются сильные дожди, град, ветер 27 м/с.

По данным сервиса «Яндекс погода» дождь в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле начнется в около 17 часов.

Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов август в области будет обычным. Средняя месячная температура составит 16 градусов.


Ранее стало известно, что в некоторых городах Свердловской области возможно резкое повышение уровня воды в водоемах.

#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Осадки#Дождь#Ливень#Прогноз#Непогода#Природа#Ливни#Шторм#Екатеринбург
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