Смог над Вагонкой, предостережение ЕВРАЗу, долги УСМ и снос аварийных домов в Тагиле

Компания «Уралстроймонтаж» задолжала налоговикам 45 млн рублей. И это еще не все долги подрядчика, который долго и безрезультатно пытался ремонтировать путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле. УСМ также обязан вернуть деньги администрации Тагила и целому ряду свердловских компаний.