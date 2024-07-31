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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Смог над Вагонкой, предостережение ЕВРАЗу, долги УСМ и снос аварийных домов в Тагиле

Смог над Вагонкой, предостережение ЕВРАЗу, долги УСМ и снос аварийных домов в Тагиле

31 июля 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле Вагонку 31 июля накрыло густым смогом. ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за ж/д аварию. УСМ задолжал налоговой 45 млн рублей. В городе снесут два аварийных дома. Водитель врезался в трамвай, потеряв сознание за рулем. Подводим итоги событий в Тагиле и регионе за последний июльский день.

На серо-красный дым над городом пожаловались утром 31 июля живущие на Вагонке тагильчане. Облако смога как будто застыло в воздухе и не рассеивалось из-за безветренной погоды. Людям было тяжело дышать.

«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
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Ространснадзор предупредил тагильское предприятие ЕВРАЗ НТМК о необходимости принимать меры безопасности на железной дороге. Речь идет о ДТП на путях, которое произошло 21 мая недалеко от станции Смычка. Тогда вагон съехал с рельсов из-за неправильного крепления тормозных башмаков.

ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
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Компания «Уралстроймонтаж» задолжала налоговикам 45 млн рублей. И это еще не все долги подрядчика, который долго и безрезультатно пытался ремонтировать путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле. УСМ также обязан вернуть деньги администрации Тагила и целому ряду свердловских компаний.

В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 45 млн налоговой
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Мэрия Нижнего Тагила готова потратит 6,7 млн рублей на снос двух аварийных домов. Ветхие строения расположены на улице Землячки и на станции Завязковой. Подрядчик, который выиграет тендер, обязуется провести работы в течение 80 дней.

Два аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле за 6,7 миллиона рублей
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ДТП с участие трамвая №17 произошло в Нижнем Тагиле. Его непреднамеренно спровоцировал водитель легкового автомобиля, который потерял сознание за рулем. После аварии ему потребовалась госпитализация. Экспертиза показала, что спиртное мужчина не употреблял.

Автомобилист потерял сознание и влетел в трамвай в Нижнем Тагиле
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ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
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