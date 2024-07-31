Смог над Вагонкой, предостережение ЕВРАЗу, долги УСМ и снос аварийных домов в Тагиле

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
На серо-красный дым над городом пожаловались утром 31 июля живущие на Вагонке тагильчане. Облако смога как будто застыло в воздухе и не рассеивалось из-за безветренной погоды. Людям было тяжело дышать.
Ространснадзор предупредил тагильское предприятие ЕВРАЗ НТМК о необходимости принимать меры безопасности на железной дороге. Речь идет о ДТП на путях, которое произошло 21 мая недалеко от станции Смычка. Тогда вагон съехал с рельсов из-за неправильного крепления тормозных башмаков.
Компания «Уралстроймонтаж» задолжала налоговикам 45 млн рублей. И это еще не все долги подрядчика, который долго и безрезультатно пытался ремонтировать путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле. УСМ также обязан вернуть деньги администрации Тагила и целому ряду свердловских компаний.
Мэрия Нижнего Тагила готова потратит 6,7 млн рублей на снос двух аварийных домов. Ветхие строения расположены на улице Землячки и на станции Завязковой. Подрядчик, который выиграет тендер, обязуется провести работы в течение 80 дней.
ДТП с участие трамвая №17 произошло в Нижнем Тагиле. Его непреднамеренно спровоцировал водитель легкового автомобиля, который потерял сознание за рулем. После аварии ему потребовалась госпитализация. Экспертиза показала, что спиртное мужчина не употреблял.