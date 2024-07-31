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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Тюменской области спешившего на работу мужчину снес поезд

Спешил на работу: в Тюменской области мужчина перебегал пути и попал под поезд

31 июля 2024, 16:15
Фото: 1MI

В Тюменской области спешившего на работу мужчину снес поезд

Железнодорожный состав снес человека на путях в районе тюменской станции Винзили. Мужчина не выжил.

Дорожно-транспортное происшествие на железной дороге было зарегистрировано в среду, 31 июля, на Свердловской железной дороге, информирует Уральская транспортная прокуратура.

Местный житель 1988 года рождения перебегал пути вне зоны перехода, нарушая правила, так как опаздывал на работу. Примененное машинистом экстренное торможение уже не помогло: он не смог остановить тяжелый состав. Мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался. Проводится расследование.

Ранее в метро Екатеринбурга человек попал под электричку.

Пожилая женщина попала под поезд в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Поезд#Тюменская область#Транспортная прокуратура#18+#Екатеринбург
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