Спешил на работу: в Тюменской области мужчина перебегал пути и попал под поезд

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:17
Дорожно-транспортное происшествие на железной дороге было зарегистрировано в среду, 31 июля, на Свердловской железной дороге, информирует Уральская транспортная прокуратура.
Местный житель 1988 года рождения перебегал пути вне зоны перехода, нарушая правила, так как опаздывал на работу. Примененное машинистом экстренное торможение уже не помогло: он не смог остановить тяжелый состав. Мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался. Проводится расследование.
Ранее в метро Екатеринбурга человек попал под электричку.