Спешил на работу: в Тюменской области мужчина перебегал пути и попал под поезд

Местный житель 1988 года рождения перебегал пути вне зоны перехода, нарушая правила, так как опаздывал на работу. Примененное машинистом экстренное торможение уже не помогло: он не смог остановить тяжелый состав. Мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался. Проводится расследование.