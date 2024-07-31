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Трамваи встали на ГГМ в Нижнем Тагиле из-за аварии

Трамваи встали на ГГМ в Нижнем Тагиле из-за аварии

31 июля 2024, 10:11
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле в обе стороны встало движение трамваев №15 и 17 в районе ГГМ. Инцидент произошел около остановки «Рабочая» 31 июля 2024 года.

По словам очевидцев, трамваи встали из-за того, что у одного из них оборвался провод, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Одна из пассажирок рассказала, что горожанам из-за поломки транспорта пришлось идти пешком от Лисьей горы.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге у трамвая, который ехал на Малышевском мосту, отпало колесо, в связи с чего транспорт съехал с путей и остановилось движение. Вагон пришлось поднимать автокраном. Вскоре движение было восстановлено.

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