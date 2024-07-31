Трамваи встали на ГГМ в Нижнем Тагиле из-за аварии

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По словам очевидцев, трамваи встали из-за того, что у одного из них оборвался провод, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Одна из пассажирок рассказала, что горожанам из-за поломки транспорта пришлось идти пешком от Лисьей горы.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге у трамвая, который ехал на Малышевском мосту, отпало колесо, в связи с чего транспорт съехал с путей и остановилось движение. Вагон пришлось поднимать автокраном. Вскоре движение было восстановлено.