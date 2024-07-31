Трамваи встали на ГГМ в Нижнем Тагиле из-за аварии

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге у трамвая, который ехал на Малышевском мосту, отпало колесо, в связи с чего транспорт съехал с путей и остановилось движение. Вагон пришлось поднимать автокраном. Вскоре движение было восстановлено.