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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Екатеринбурге дом затопило фекалиями

В Екатеринбурге дом затопило фекалиями

31 июля 2024, 10:29
Фото: Е1

В Екатеринбурге дом затопило фекалиями

Дом в Екатеринбурге уже не в первый раз топит фекалиями.

На улице Технической, 144 в Екатеринбурге в подвале дома прорвало канализацию. Нечистоты поднялись уже на один метр.

Сейчас из-за затопленного подвала и вышедших из строя насосов у жителей нет ни воды, ни интернета.

Несмотря на установку нового оборудования, потопы все равно происходят часто. А виной всему новая высотка, которую построили недалеко. Канализационная система просто не справляется с таким объемом воды.

Жители дома рассказали Е1.RU, что уже вызвали специалистов из «Водоканала». А пока жители ждут, вода продолжает прибывать.

Ранее мы рассказывали, чем может быть вызван неприятный запах в квартире.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ЖКХ#МУП "Водоканал"#Потоп#Фекалии#Канализация#Сортировка#Екатеринбург
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