В Екатеринбурге дом затопило фекалиями

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
На улице Технической, 144 в Екатеринбурге в подвале дома прорвало канализацию. Нечистоты поднялись уже на один метр.
Сейчас из-за затопленного подвала и вышедших из строя насосов у жителей нет ни воды, ни интернета.
Несмотря на установку нового оборудования, потопы все равно происходят часто. А виной всему новая высотка, которую построили недалеко. Канализационная система просто не справляется с таким объемом воды.
Жители дома рассказали Е1.RU, что уже вызвали специалистов из «Водоканала». А пока жители ждут, вода продолжает прибывать.
Ранее мы рассказывали, чем может быть вызван неприятный запах в квартире.