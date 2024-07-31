В Екатеринбурге мужчина отсудил 200 тысяч за разбитые дороги

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В прошлом году Вячеслав попал в ДТП. На дороге между Битимкой и Первомайской под дождевой водой, скрывалась огромная выщербина.
Яма была такой большой, что автомобиль попав в дыру колёсами попросту повредился. Ремонт обошелся уральцу в более чем 243 тысячи. Серьезный дефект дороги не был огражден и знаков никаких не стояло. Мужчина решил взыскать с обслуживающей компании стоимость ремонта.
Суд первой инстанции посчитал, что Вячеслав превысил скорость, поэтому машина и получила повреждения. С решением суда молодой человек был не согласен, поэтому обжаловал его.
Свердловский областной суд обязал «УралАвтодорТехнологии» выплатить Вячеславу компенсацию за ремонт, в размере 204 тысячи рублей.
Напомним, 31 июля автомобилист в Нижнем Тагиле потерял сознание и врезался в трамвай.