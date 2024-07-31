В Екатеринбурге мужчина отсудил 200 тысяч за разбитые дороги

Яма была такой большой, что автомобиль попав в дыру колёсами попросту повредился. Ремонт обошелся уральцу в более чем 243 тысячи. Серьезный дефект дороги не был огражден и знаков никаких не стояло. Мужчина решил взыскать с обслуживающей компании стоимость ремонта.