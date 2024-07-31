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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

В Екатеринбурге мужчина отсудил 200 тысяч за разбитые дороги

В Екатеринбурге мужчина отсудил 200 тысяч за разбитые дороги

31 июля 2024, 12:15
Фото: 1MI
Свердловский областной суд заставил «УралАвтодорТехнологии» выплатить компенсацию. Машина уральца пострадала от разбитой дороги.

В прошлом году Вячеслав попал в ДТП. На дороге между Битимкой и Первомайской под дождевой водой, скрывалась огромная выщербина.

Яма была такой большой, что автомобиль попав в дыру колёсами попросту повредился. Ремонт обошелся уральцу в более чем 243 тысячи. Серьезный дефект дороги не был огражден и знаков никаких не стояло. Мужчина решил взыскать с обслуживающей компании стоимость ремонта.

Суд первой инстанции посчитал, что Вячеслав превысил скорость, поэтому машина и получила повреждения. С решением суда молодой человек был не согласен, поэтому обжаловал его.

Свердловский областной суд обязал «УралАвтодорТехнологии» выплатить Вячеславу компенсацию за ремонт, в размере 204 тысячи рублей.

Напомним, 31 июля автомобилист в Нижнем Тагиле потерял сознание и врезался в трамвай.

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#Вадим Бредников#Общество#ДТП#Суд#Дороги#Ямы#Дефекты дороги#Екатеринбург
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