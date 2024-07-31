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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Екатеринбурге мужчина трижды делал массаж сердца человеку до приезда скорой

В Екатеринбурге мужчина трижды вытащил с того света человека

31 июля 2024, 13:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина трижды делал массаж сердца человеку до приезда скорой

В Екатеринбурге мужчина трижды вытащил с того света человека. Он делал массаж сердца до приезда скорой.

В Екатеринбурге для одного из жителей этот день стал вторым днем рождения.

Мужчина шел по улице, когда ему стало плохо с сердцем и он рухнул без сознания. Мужчина уже посинел и был почти без пульса, когда его увидел прохожий.

Он быстро сориентировался и начал делать человеку непрямой массаж сердца. Когда пострадавший очнулся, его спаситель сбегал в аптеку за водой и нашатырем.

Вернувшись он обнаружил, что человек снова без сознания. Так он оказывал первую помощь до приезда скорой еще дважды.

Позже выяснилось, что звонивший в скорую прохожий зачем-то отменил вызов. В результате машину ждали почти час, пишет Е1.

Ранее кардиолог из Нижнего Тагила спас жизнь пассажирке поезда.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Здоровье#Спасение#Екатеринбург#Инцидент
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