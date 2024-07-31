В Екатеринбурге мужчина трижды вытащил с того света человека

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Екатеринбурге для одного из жителей этот день стал вторым днем рождения.
Мужчина шел по улице, когда ему стало плохо с сердцем и он рухнул без сознания. Мужчина уже посинел и был почти без пульса, когда его увидел прохожий.
Он быстро сориентировался и начал делать человеку непрямой массаж сердца. Когда пострадавший очнулся, его спаситель сбегал в аптеку за водой и нашатырем.
Вернувшись он обнаружил, что человек снова без сознания. Так он оказывал первую помощь до приезда скорой еще дважды.
Позже выяснилось, что звонивший в скорую прохожий зачем-то отменил вызов. В результате машину ждали почти час, пишет Е1.
Ранее кардиолог из Нижнего Тагила спас жизнь пассажирке поезда.