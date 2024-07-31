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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

В Екатеринбурге начали ловить самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге начали ловить самокатчиков-нарушителей

31 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге начали ловить самокатчиков-нарушителей

Кикшеринговый сервис «ЯндексGo» создал специальный отряд скаутов, которые будут фиксировать нарушения.

Число электро-самокатов в Екатеринбурге за год выросло в два раза, до 13 тысяч. Выросло и число недовольных новыми средствами передвижения.

Сервис «ЯндексGo» создал отряд сотрудников, которые будут штрафовать нарушителей. Правда их всего два. Один ловит нарушителей у «Пассажа» на Вайнера, другой у «Veer Molla» на Космонавтов.

Скауты фотографируют нарушения и отправляют их в кикшеринговые компании, там информацию проверяют и пользователю выносят штраф. А тем, кто только планировал нарушить, молодые люди раздают листовки с правилами безопасности.

Замглавы транспортного комитета Сергей Яскевич, рассказал, что в 2024 году количество ДТП с средствами индивидуальной мобильности (СИМ) превысило 90.

В Екатеринбурге уже ввели ограничения для самокатчиков, где-то им запретили ездить, а где-то установили ограничения скорости.

Ранее мы писали о рейде сотрудников ДПС, только за несколько часов они выявили 62 нарушения ПДД.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Полиция#ПДД#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Самокаты
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