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В Екатеринбурге НПО «Автоматики» начал работу после пожара

В Екатеринбурге НПО «Автоматики» восстановил работу после пожара

31 июля 2024, 09:17
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге НПО «Автоматики» начал работу после пожара

НПО «Автоматики» в Екатеринбурге продолжил работать после пожара.

Михаил Изюмов — директор горевшего 30 июля НПО «Автоматики» прокомментировал ситуацию, он рассказал, что сейчас завод продолжает работать в обычном режиме. Напомним, что это важное оборонное предприятие.

Сейчас поврежденный цех ждет реконструкция. Также директор опроверг информацию о том, что сварочные работы проводившиеся после рабочего дня могли вызвать пожар. В момент пожара никакие работы в цеху не шли.

Напомним, что огонь охватил завод вечером 30 июля. Черный, едкий дым было видно практически из любой точки Екатеринбурга. В тушении пожара участвовали 58 пожарных и 23 пожарных машин.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь#ЧП#Екатеринбург
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