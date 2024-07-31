В Екатеринбурге НПО «Автоматики» восстановил работу после пожара

Михаил Изюмов — директор горевшего 30 июля НПО «Автоматики» прокомментировал ситуацию, он рассказал, что сейчас завод продолжает работать в обычном режиме. Напомним, что это важное оборонное предприятие.



Сейчас поврежденный цех ждет реконструкция. Также директор опроверг информацию о том, что сварочные работы проводившиеся после рабочего дня могли вызвать пожар. В момент пожара никакие работы в цеху не шли.



Напомним, что огонь охватил завод вечером 30 июля. Черный, едкий дым было видно практически из любой точки Екатеринбурга. В тушении пожара участвовали 58 пожарных и 23 пожарных машин.