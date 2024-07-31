В Екатеринбурге отчим регулярно лишал пасынка воды и еды

Гражданский муж матери ребенка насиловал и ее. Он регулярно издевался над мальчиком — бил его, лишал еды и воды.



Мальчик неоднократно сбегал из дома, а при возращении к родителям был намерен совершить самоубийство. Сейчас подросток живет в кризисном центре, с ним работают специалисты.



Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета Свердловской области Константину Мирошниченко провести тщательную проверку и доложить о ее результатах.



Напомним, что 30 июля нашли мальчика, который ушел из дома. Бабушка назвала его приемным.



