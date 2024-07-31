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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Екатеринбурге отчим регулярно избивал пасынка

В Екатеринбурге отчим регулярно лишал пасынка воды и еды

31 июля 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге отчим регулярно избивал пасынка

Дело о регулярном избиении и лишении подростка еды и воды, взял под свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Гражданский муж матери ребенка насиловал и ее. Он регулярно издевался над мальчиком — бил его, лишал еды и воды.

Мальчик неоднократно сбегал из дома, а при возращении к родителям был намерен совершить самоубийство. Сейчас подросток живет в кризисном центре, с ним работают специалисты.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета Свердловской области Константину Мирошниченко провести тщательную проверку и доложить о ее результатах.

Напомним, что 30 июля нашли мальчика, который ушел из дома. Бабушка назвала его приемным.

Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска
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#Вадим Бредников#Общество#Следственный комитет#Дети#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург#Отчим
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