В Екатеринбурге рано утром ловили и штрафовали самокатчиков

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Сотрудники госавтоинспекции проводили рейд ранним утром, когда на дорогах было еще не так много любителей двухколесного транспорта.
Ловили тех, кто не спешивался с СИМ на пешеходном переходе или катался на самокате вдвоем. По итогам рейда трое самокатчиков получили штрафы в размере 800 рублей.
В полиции намерены проводить подобные мероприятия дважды в неделю и перенести проверки на вечернее время, когда больше людей катаются на самокатах.