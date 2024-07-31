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Published Сегодня, 07:08

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В Екатеринбурге рано утром ловили и штрафовали самокатчиков

В Екатеринбурге рано утром ловили и штрафовали самокатчиков

31 июля 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники госавтоинспекции ранним утром 31 июля провели рейд по самокатчикам. Нарушителей штрафовали.

Сотрудники госавтоинспекции проводили рейд ранним утром, когда на дорогах было еще не так много любителей двухколесного транспорта.

Ловили тех, кто не спешивался с СИМ на пешеходном переходе или катался на самокате вдвоем. По итогам рейда трое самокатчиков получили штрафы в размере 800 рублей.

В полиции намерены проводить подобные мероприятия дважды в неделю и перенести проверки на вечернее время, когда больше людей катаются на самокатах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Штраф#ГАИ#Екатеринбург#Самокат#Инспекторы ГАИ
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