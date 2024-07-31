В Екатеринбурге выявили 62 нарушения ПДД среди пешеходов и самокатчиков

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Госавтоинспекторы совместно с добровольцами и представителями владельцев проката самокатов провели рейд «Пешеход, СИМ» в столице Урала.
За несколько часов поймали 62 нарушителя. Из них 39 человек нарушили ПДД на самокатах, 18 — на велосипедах и 4 пешком.
Также выявили и составили карточку нарушителя на маленького пешехода. Она будет передана в его школу для принятия мер.
Напомним, в Екатеринбурге рано утром ловили и штрафовали самокатчиков.