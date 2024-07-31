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В Екатеринбурге выявили 62 нарушения ПДД среди пешеходов и самокатчиков

В Екатеринбурге выявили 62 нарушения ПДД среди пешеходов и самокатчиков

31 июля 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге провели рейд «Пешеход, СИМ» в ходе которого выявили 62 нарушения правил дорожного движения.

Госавтоинспекторы совместно с добровольцами и представителями владельцев проката самокатов провели рейд «Пешеход, СИМ» в столице Урала.

За несколько часов поймали 62 нарушителя. Из них 39 человек нарушили ПДД на самокатах, 18 — на велосипедах и 4 пешком.

Также выявили и составили карточку нарушителя на маленького пешехода. Она будет передана в его школу для принятия мер.

Напомним, в Екатеринбурге рано утром ловили и штрафовали самокатчиков.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Проверка#ГАИ#Екатеринбург#Самокат
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