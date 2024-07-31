В Красноуфимске МУП хранил опасные отходы на свалке

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Красноуфимское предприятие МУП ГО «Чистый город», которое должно было заниматься рекультивацией свалок и поддержанием экологии, делало совсем наоборот.
Сотрудники Росприроднадзора совместно с природоохранной прокуратурой выявили нарушения в работе компании. На свалке были захоронены отходы, которых там быть не должно. Также «Чистый город» захламлял прилегающие к свалке территории.
Теперь, «Чистому городу» придется заплатить штраф и восстановить порядок на мусорном полигоне.
21 июля мы писали, что мусорный полигон в Екатеринбурге отравляет воду.