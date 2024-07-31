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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В Свердловской области найдена свалка с опасными отходами

В Красноуфимске МУП хранил опасные отходы на свалке

31 июля 2024, 12:30
Фото: 1MI

В Свердловской области найдена свалка с опасными отходами

Росприроднадзор нашел опасные отходы на свалке в Красноуфимске.

Красноуфимское предприятие МУП ГО «Чистый город», которое должно было заниматься рекультивацией свалок и поддержанием экологии, делало совсем наоборот.

Сотрудники Росприроднадзора совместно с природоохранной прокуратурой выявили нарушения в работе компании. На свалке были захоронены отходы, которых там быть не должно. Также «Чистый город» захламлял прилегающие к свалке территории.

Теперь, «Чистому городу» придется заплатить штраф и восстановить порядок на мусорном полигоне.

21 июля мы писали, что мусорный полигон в Екатеринбурге отравляет воду.

Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле
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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Экология#Свердловская область#Красноуфимск#Мусор#Екатеринбург#Свалка
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