В Кузбассе водитель сбил женщину, ограбил и оставил умирать в поле

В Кузбассе водитель, сбивший женщину на дороге, ограбил её и оставил умирать.



Инцидент произошел в августе 2021 года в Белове. 51-летняя местная жительница, пасшая коз, была сбита автомобилем «Рено Логан». Водитель скрылся с места происшествия, не вызвав скорую помощь и не оказав женщине никакой помощи. Вместо этого злоумышленник воспользовался состоянием пострадавшей и похитил у нее золотые украшения. Чтобы женщина не видела его лица, он прикрыл ей глаза кепкой. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.