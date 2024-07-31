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Posted 31 июля, 16:37

Published 31 июля, 16:37

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Кузбассе водитель сбил женщину, ограбил и оставил умирать в поле

31 июля 2024, 16:37
Сотрудники полиции выяснили, что травмированную женщину нашли в поле. Ее обнаружил муж.

В Кузбассе водитель, сбивший женщину на дороге, ограбил её и оставил умирать.

Инцидент произошел в августе 2021 года в Белове. 51-летняя местная жительница, пасшая коз, была сбита автомобилем «Рено Логан». Водитель скрылся с места происшествия, не вызвав скорую помощь и не оказав женщине никакой помощи. Вместо этого злоумышленник воспользовался состоянием пострадавшей и похитил у нее золотые украшения. Чтобы женщина не видела его лица, он прикрыл ей глаза кепкой. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

В ходе расследования полиция установила личность водителя и задержала его. Экспертизы подтвердили его причастность к наезду и последующему ограблению. Суд признал 41-летнего жителя Белова виновным по статьям о нарушении ПДД и краже, информирует sibdepo.ru.

Ему назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы. Также он обязан выплатить по 700 тысяч рублей каждому из трех родственников погибшей в качестве компенсации морального вреда.

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