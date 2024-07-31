В Москве и Петербурге в качестве эксперимента запустят беспилотные трамваи

В Минэкономразвития сообщили, что председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил документ о введении ЭПР сроком на три года по использованию трамваев без водителей на территории столицы, а также в Санкт-Петербурге.

В ходе реализации данной инициативы будут действовать системы обучения операторов и водителей-испытателей. Для гарантии безопасности движения предусмотрены регулярное техобслуживание и проверка исправности такого транспорта, передает newkhakasiya.online. В рамках начального этапа эксперимента общий пробег таких трамваев составит более трех тысяч километров, что соответствует ста пятидесяти рабочим часам. После этого контролировать перемещение транспорта будет оператор. В министерстве также уточнили, что каждый выход на улицы беспилотных транспортных средств первоначально будет контролировать специально обученный водитель. Первые тестовые поездки беспилотных трамваев по столице стартуют осенью. Вагоны будут перемещаться самостоятельно, а водитель будет только контролировать этот процесс.