В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 45 млн налоговой

16-межрайоная налоговая инспекция Свердловской области подала заявление в суд. OOO «Уралстроймонтаж» задолжал по налогам, штрафам и пенни в сумме 45 млн рублей.



Претензии к организации выдвигает не только налоговая. Администрация Нижнего Тагила и ОАО ВГОК требуют с конторы 9,6 млн рублей. А «УралМеталлСтрой», «Уралавтодор» и «Уральская Металло-Промышленная Компания» требуют возместить им более 170 млн рублей.



«Уралстроймонтаж» известен своим проектом в Нижнем Тагиле. Он реконструировал мост на Циолковского и дорогу на Октябрьской революции. Власти города расторгли контракт, но компания все еще пытается оспорить это решение.