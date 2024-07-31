tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В Нижнем Тагиле налоговая требует 45 млн от УСМ

В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 45 млн налоговой

31 июля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле налоговая требует 45 млн от УСМ

ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле задолжал налоговикам 45 млн рублей.

16-межрайоная налоговая инспекция Свердловской области подала заявление в суд. OOO «Уралстроймонтаж» задолжал по налогам, штрафам и пенни в сумме 45 млн рублей.

Претензии к организации выдвигает не только налоговая. Администрация Нижнего Тагила и ОАО ВГОК требуют с конторы 9,6 млн рублей. А «УралМеталлСтрой», «Уралавтодор» и «Уральская Металло-Промышленная Компания» требуют возместить им более 170 млн рублей.

«Уралстроймонтаж» известен своим проектом в Нижнем Тагиле. Он реконструировал мост на Циолковского и дорогу на Октябрьской революции. Власти города расторгли контракт, но компания все еще пытается оспорить это решение.

Ранее мы писали, что екатеринбургский бизнесмен задолжал налоговой более миллиарда рублей.

Житель Екатеринбурга лишился дорогого авто из-за долгов по налогам
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга лишился дорогого авто из-за долгов по налогамЖитель Екатеринбурга заплатил Cadillac за долги по ЖКХ и налогамСамозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Суд#Деньги#Уголовное дело#Мост#Налоги#Долги#Дороги#Предприятие#Екатеринбург
Подпишитесь
Рейтинг садов в Нижнем Тагиле: как выбирать садовое товарищество, отзывы дачников
Вчера, 08:55
«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
Сегодня, 06:58
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
Сегодня, 06:59
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Вчера, 08:51
Пара загружала шлаковый щебень в авто на ремонтируемой улице Пархоменко в Тагиле
Сегодня, 05:51
Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?
Сегодня, 07:19