В Свердловской области после попытки теракта детей будут жестко контролировать

В сообщении родителей призывают уделять время своим детям, больше общаться и придумывать совместный досуг. Школы также выражают готовность оказать свою помощь и поддержку, пишет Ура.Ру со ссылкой на сообщение из школьного чата, отправленное в редакцию одним из родителей.