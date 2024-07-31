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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

В Свердловской области родителей призвали контролировать детей-подростков

В Свердловской области после попытки теракта детей будут жестко контролировать

31 июля 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области родителей призвали контролировать детей-подростков

Родителей свердловских подростков призвали быть внимательными и лучше следить за своими детьми.

После того, как в Свердловской области 30 июля задержали 8 подростков при попытке устроить теракты, в родительских чатах школьников стали появляться сообщения о том, что необходимо усилить контроль за детьми.

В сообщении родителей призывают уделять время своим детям, больше общаться и придумывать совместный досуг. Школы также выражают готовность оказать свою помощь и поддержку, пишет Ура.Ру со ссылкой на сообщение из школьного чата, отправленное в редакцию одним из родителей.

Ранее в Свердловской области группа подростков пыталась совершить теракт на железной дороге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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