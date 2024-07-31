В Свердловской области после попытки теракта детей будут жестко контролировать

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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После того, как в Свердловской области 30 июля задержали 8 подростков при попытке устроить теракты, в родительских чатах школьников стали появляться сообщения о том, что необходимо усилить контроль за детьми.
В сообщении родителей призывают уделять время своим детям, больше общаться и придумывать совместный досуг. Школы также выражают готовность оказать свою помощь и поддержку, пишет Ура.Ру со ссылкой на сообщение из школьного чата, отправленное в редакцию одним из родителей.
Ранее в Свердловской области группа подростков пыталась совершить теракт на железной дороге.