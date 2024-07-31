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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

В Свердловской области вандалы осквернили могилы поляков

В Свердловской области вандалы осквернили могилы поляков

31 июля 2024, 13:52
Фото: 1MI
На Урале неизвестные осквернили места захоронения поляков. Вандалы также украли с надгробий кресты и таблички с именами усопших.

Инцидент произошел на кладбище в поселке Озерное.

В конце июля польская диаспора была осведомлена, что памятник на могиле поляков, репрессированных из Волынской губернии в 1939-1940-х годах, разрушили. Об этом пишет издание 66.Ру.

Марина Лукас, глава Польского объединения «Полярос», утверждает, что могилы разрушают уже во второй раз. В прошлом году произошла такая же история, но полиция не нашла виновных.

Ранее охранник спас и сохранил от вандалов детский арт-объект в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Кладбище#Вандалы#Вандализм#Екатеринбург#Инцидент
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