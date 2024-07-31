В Свердловской области вандалы осквернили могилы поляков

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Инцидент произошел на кладбище в поселке Озерное.
В конце июля польская диаспора была осведомлена, что памятник на могиле поляков, репрессированных из Волынской губернии в 1939-1940-х годах, разрушили. Об этом пишет издание 66.Ру.
Марина Лукас, глава Польского объединения «Полярос», утверждает, что могилы разрушают уже во второй раз. В прошлом году произошла такая же история, но полиция не нашла виновных.
Ранее охранник спас и сохранил от вандалов детский арт-объект в Екатеринбурге.