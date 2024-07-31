tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В Волчанске выступит Шуфутинский и Мия Бойко

В Волчанске выступит Шуфутинский и Мия Бойко

31 июля 2024, 14:19
Фото: 1MI
Мэр свердловского города Волчанска подарил жителям выступление популярных российских исполнителей.

В честь дня рождения города 24 августа на центральной площади города состоится праздничный концерт, где будут выступать популярные российские исполнители. Жители Свердловской области смогут насладиться выступлениями Михаила Шуфутинского, Мии Бойка и Евы Власовой.

Глава города Александр Вервейн приглашает всех горожан и гостей Волчанска на это яркое событие. Как отметил мэр на своей странице в «ВКонтакте», этот концерт является его подарком любимому городу и особому месту в его сердце.

В 2023 году мэр подарил жителям концерт Клавы Коки. Тогда количество зрителей превысило население города в 4 раза. А люди оставляли машины прямо на трассе.

Напомним, что 30 июля стал известен хедлайнер «Дня башни» в Невьянске.

Певец Niletto из Екатеринбурга выгнал подравшихся зрителей со своего концерта
Узнать подробнее
Читайте также:
Ромашки, мастер-классы и концерты: как в Тагиле пройдет День семьи, любви и верности90-летие Тагилстроевского района готовятся отметить в Нижнем ТагилеЖителям Екатеринбурга не вернули деньги за концерт без звезд
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Концерт#День города#Развлечения#Волчанск#Екатеринбург
Подпишитесь
Рейтинг садов в Нижнем Тагиле: как выбирать садовое товарищество, отзывы дачников
Вчера, 08:55
«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
Сегодня, 06:58
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
Сегодня, 06:59
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Вчера, 08:51
Пара загружала шлаковый щебень в авто на ремонтируемой улице Пархоменко в Тагиле
Сегодня, 05:51
Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?
Сегодня, 07:19