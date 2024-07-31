В Волчанске выступит Шуфутинский и Мия Бойко

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В честь дня рождения города 24 августа на центральной площади города состоится праздничный концерт, где будут выступать популярные российские исполнители. Жители Свердловской области смогут насладиться выступлениями Михаила Шуфутинского, Мии Бойка и Евы Власовой.
Глава города Александр Вервейн приглашает всех горожан и гостей Волчанска на это яркое событие. Как отметил мэр на своей странице в «ВКонтакте», этот концерт является его подарком любимому городу и особому месту в его сердце.
В 2023 году мэр подарил жителям концерт Клавы Коки. Тогда количество зрителей превысило население города в 4 раза. А люди оставляли машины прямо на трассе.
Напомним, что 30 июля стал известен хедлайнер «Дня башни» в Невьянске.