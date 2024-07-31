Врачи Екатеринбурга спасают людей с «каменным» сердцем

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В департаменте информационной политики области, рассказали как медики «Новой больницы» спасают пациентов с отложением минералов в сердце. Ротационная атерэктомия — новый инструменты в копилке свердловских медиков.
33 городская больница специализируются на помощи людям, которые столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому, они постоянно развиваются и ищут новые подходы в лечении.
В Екатеринбурге большая часть людей с инфарктом поступают в «33». Благодаря внутрисосудистому УЗИ врачи могут с точностью определять кому нужна операция, а кому нет. Более того, это позволяет принимать пациентов не только планово, но и в экстренном порядке, рассказали в клинике.
Если у пациента сужены сосуды сердца, то ему проводят специальную операцию. Вводят специальный баллончик и расширяют стенки. Но когда на стенках слишком много отложений кальция, такое лечение не поможет. Тогда и применяют новую методику.
Напомним, что 30 июля нижнетагильские нейрохирурги вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины.