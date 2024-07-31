Врачи Екатеринбурга спасают людей с «каменным» сердцем

В Екатеринбурге большая часть людей с инфарктом поступают в «33». Благодаря внутрисосудистому УЗИ врачи могут с точностью определять кому нужна операция, а кому нет. Более того, это позволяет принимать пациентов не только планово, но и в экстренном порядке, рассказали в клинике.