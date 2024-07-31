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Published Сегодня, 13:47

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В Екатеринбурге врачи проводят сложные операции на сердце

Врачи Екатеринбурга спасают людей с «каменным» сердцем

31 июля 2024, 13:47
Фото: 1MI

В Екатеринбурге врачи проводят сложные операции на сердце

Отложения кальция в сосудах больше не приговор. Врачи одной из больниц в Екатеринбурге освоили новые инструменты.

В департаменте информационной политики области, рассказали как медики «Новой больницы» спасают пациентов с отложением минералов в сердце. Ротационная атерэктомия — новый инструменты в копилке свердловских медиков.

33 городская больница специализируются на помощи людям, которые столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому, они постоянно развиваются и ищут новые подходы в лечении.

В Екатеринбурге большая часть людей с инфарктом поступают в «33». Благодаря внутрисосудистому УЗИ врачи могут с точностью определять кому нужна операция, а кому нет. Более того, это позволяет принимать пациентов не только планово, но и в экстренном порядке, рассказали в клинике.

Если у пациента сужены сосуды сердца, то ему проводят специальную операцию. Вводят специальный баллончик и расширяют стенки. Но когда на стенках слишком много отложений кальция, такое лечение не поможет. Тогда и применяют новую методику.

Напомним, что 30 июля нижнетагильские нейрохирурги вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины.

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