«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля

Жители Алтайского микрорайона Вагонки пожаловались в редакцию на то, что с утра в небе серо-красный дым и с улицы неприятно пахнет выбросами. Судя по фотографиям, дым тянется с ЕВРАЗ НТМК, а безветренная погода поспособствовала тому, что выбросы застыли над районом.