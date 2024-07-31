«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Жители Алтайского микрорайона Вагонки пожаловались в редакцию на то, что с утра в небе серо-красный дым и с улицы неприятно пахнет выбросами. Судя по фотографиям, дым тянется с ЕВРАЗ НТМК, а безветренная погода поспособствовала тому, что выбросы застыли над районом.
Над городом смог, воняет неприятно, все висит над Вагонкой, с ЕВРАЗа тянется, — пишет житель Дзержинского района Нижнего Тагила Алексей.
Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено предупреждение об НМУ.
Помимо этого, выбросы тянутся с Лебяжинского агломерационного цеха ВГОКа, или Аглофабрики. Дым из труб над предприятием растянулся по направлению ветра. 31 июля в Нижнем Тагиле ветер — 2 м/с юго-западный.
Утром 31 июля редакция TagilCity.ru проводила 20-минутные замеры в районе вокзала. Показатели по семи веществам-загрязнителям в этом месте превышены не были.