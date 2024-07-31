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Выбросы с ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля

«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля

31 июля 2024, 06:58
Фото: tagilcity.ru

Выбросы с ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля

Утром 31 июля над промышленной зоной ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле зависли выбросы.
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Выбросы

Жители Алтайского микрорайона Вагонки пожаловались в редакцию на то, что с утра в небе серо-красный дым и с улицы неприятно пахнет выбросами. Судя по фотографиям, дым тянется с ЕВРАЗ НТМК, а безветренная погода поспособствовала тому, что выбросы застыли над районом.

Над городом смог, воняет неприятно, все висит над Вагонкой, с ЕВРАЗа тянется, — пишет житель Дзержинского района Нижнего Тагила Алексей.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено предупреждение об НМУ.

Фото: tagilcity.ru
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Помимо этого, выбросы тянутся с Лебяжинского агломерационного цеха ВГОКа, или Аглофабрики. Дым из труб над предприятием растянулся по направлению ветра. 31 июля в Нижнем Тагиле ветер — 2 м/с юго-западный.

Фото: tagilcity.ru

Утром 31 июля редакция TagilCity.ru проводила 20-минутные замеры в районе вокзала. Показатели по семи веществам-загрязнителям в этом месте превышены не были.

Фото: tagilcity.ru
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