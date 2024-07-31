Заммэра Екатеринбурга рассказал о причинах нехватки учителей в школах

По мнению Шевченко, одна из причин — итоги ЕГЭ, которые оказывают влияние на оценку работы учителей. Также чиновник отметил, что больше всего не хватает педагогов по физике и математике, рассказал он в программе «Акцент» в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».