Заммэра Екатеринбурга рассказал о причинах нехватки учителей в школах

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
По мнению Шевченко, одна из причин — итоги ЕГЭ, которые оказывают влияние на оценку работы учителей. Также чиновник отметил, что больше всего не хватает педагогов по физике и математике, рассказал он в программе «Акцент» в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».
Шевченко также отметил, что основная причина нехватки кадров — подготовка преподавателей по математике, являющаяся непростым процессом. На нежелание молодых специалистов идти работать в средние образовательные учреждения также влияет тот факт, что математику обязательно сдают на ОГЭ и ЕГЭ.
Напомним, в Нижнем Тагиле на местных предприятиях наблюдается серьезная нехватка сотрудников.