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Published Сегодня, 05:11

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Заммэра Екатеринбурга рассказал о причинах нехватки учителей в школах

Заммэра Екатеринбурга рассказал о причинах нехватки учителей в школах

31 июля 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
Заммэра Екатеринбурга Константин Шевченко рассказал, почему в школах не хватает учителей.

По мнению Шевченко, одна из причин — итоги ЕГЭ, которые оказывают влияние на оценку работы учителей. Также чиновник отметил, что больше всего не хватает педагогов по физике и математике, рассказал он в программе «Акцент» в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».

Шевченко также отметил, что основная причина нехватки кадров — подготовка преподавателей по математике, являющаяся непростым процессом. На нежелание молодых специалистов идти работать в средние образовательные учреждения также влияет тот факт, что математику обязательно сдают на ОГЭ и ЕГЭ.

Напомним, в Нижнем Тагиле на местных предприятиях наблюдается серьезная нехватка сотрудников.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Учителя#Педагоги#Подготовка#ЕГЭ#Школы#Математика#Преподаватели#Физика#Молодые специалисты#Екатеринбург#Нехватка кадров
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