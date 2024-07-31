Житель Нижнего Тагила осужден за вождение машины в пьяном виде без прав

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Автоинспекторы остановили водителя автомобиля Honda UR-V, который оказался нетрезвым. Во время проверки выяснилось, что в прошлом году он был привлечен к ответственности за отказ от освидетельствования, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Тогда тагильчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также ему запретили управлять автомобилем полтора года. Наказание он отбывать не стал, в связи с чего в отношении него возбудили дело за повторное правонарушение. Суд приговорил его к 240 часов обязательных работ. Его автомобиль был конфискован.
Напомним, в Первоуральске задержали нетрезвого молодого человека, который ехал на скутере без прав.