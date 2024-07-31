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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Житель Нижнего Тагила осужден за вождение машины в пьяном виде без прав

Житель Нижнего Тагила осужден за вождение машины в пьяном виде без прав

31 июля 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле местному жителю назначили 240 часов обязательных работ за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и без прав. Инцидент произошел 15 апреля 2024 года.

Автоинспекторы остановили водителя автомобиля Honda UR-V, который оказался нетрезвым. Во время проверки выяснилось, что в прошлом году он был привлечен к ответственности за отказ от освидетельствования, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Тогда тагильчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также ему запретили управлять автомобилем полтора года. Наказание он отбывать не стал, в связи с чего в отношении него возбудили дело за повторное правонарушение. Суд приговорил его к 240 часов обязательных работ. Его автомобиль был конфискован.

Напомним, в Первоуральске задержали нетрезвого молодого человека, который ехал на скутере без прав.

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