Житель Нижнего Тагила осужден за вождение машины в пьяном виде без прав

Тогда тагильчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также ему запретили управлять автомобилем полтора года. Наказание он отбывать не стал, в связи с чего в отношении него возбудили дело за повторное правонарушение. Суд приговорил его к 240 часов обязательных работ. Его автомобиль был конфискован.