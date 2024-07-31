Житель Ревды выгнал из дома жену с ребенком и сжег ее машину и дом

Женщина работает логопедом с детьми. После того, как мужчина выгнал ее и ребенка из дома, он вечером отправился к ней на работу. Проникнув в офис, он испортил ножом мебель, распылил на стенах краску, а также написал нецензурные слова, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.