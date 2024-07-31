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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Житель Ревды выгнал из дома жену с ребенком и сжег ее машину и дом

Житель Ревды выгнал из дома жену с ребенком и сжег ее машину и дом

31 июля 2024, 11:18
Фото: 1MI
В Ревде местный житель выгнал жену и ребенка из дома, а также сжег ее дом, автомобиль и испортил ее рабочее место. Происшествие случилось в январе 2024 года.

Женщина работает логопедом с детьми. После того, как мужчина выгнал ее и ребенка из дома, он вечером отправился к ней на работу. Проникнув в офис, он испортил ножом мебель, распылил на стенах краску, а также написал нецензурные слова, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Тем же вечером горожанин пришел к дому родственников женщины и, заметив ее машину, облил транспорт бензином и поджег, вследствие чего иномарка сгорела. На следующий день свердловчанин отправился к дому жены в СНТ и тоже его поджег. Здание сгорело дотла.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. После того, как расследование было завершено, материалы отправили в суд.

Напомним, в Березовском мужчина сжег дом своей экс-тещи, в которой также проживали его бывшая жена и ребенок. Его обязали выплатить потерпевшим почти 10 миллионов.

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