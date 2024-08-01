72 нелегальных мигранта выявили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Во время рейда сотрудники правоохранительных органов выявили 77 нарушений у 72 человек. Из них на 45 человек были составлены материалы, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Всего полицейские проверили более сотни иностранцев. 13 человек не стали проходить дактилоскопию. Мигранты, которые незаконно находились на территории РФ, будут отправлены домой.
Напомним, в Екатеринбурге был проведен рейд на Сортировке по выявлению иностранцев, которые нелегально находятся в стране.