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72 нелегальных мигранта выявили в Екатеринбурге

72 нелегальных мигранта выявили в Екатеринбурге

1 августа 2024, 05:31
Фото: 1MI
В Железнодорожном районе Екатеринбурга во время рейда выявили 72 мигранта, которые незаконно находились на территории страны.

Во время рейда сотрудники правоохранительных органов выявили 77 нарушений у 72 человек. Из них на 45 человек были составлены материалы, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Всего полицейские проверили более сотни иностранцев. 13 человек не стали проходить дактилоскопию. Мигранты, которые незаконно находились на территории РФ, будут отправлены домой.

Напомним, в Екатеринбурге был проведен рейд на Сортировке по выявлению иностранцев, которые нелегально находятся в стране.

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