Американского журналиста-шпиона Эвана Гершковича вернули домой

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Ранее американский журналист Эван Гершкович работал в разных российских информационных агентствах. 29 марта при посещении Екатеринбурга его арестовали и обвинили в шпионаже.
19 июля Свердловский областной суд приговорил американца к 16 годам колонии за шпионаж против УВЗ в Нижнем Тагиле. А 1 августа американские власти обменяли журналиста на российских заключенных, которые находятся в США, их имена не сообщаются, пишут ЕАН новости.
Ранее мы писали о его задержании и суде.