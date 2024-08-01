Американского журналиста-шпиона Эвана Гершковича вернули домой

19 июля Свердловский областной суд приговорил американца к 16 годам колонии за шпионаж против УВЗ в Нижнем Тагиле. А 1 августа американские власти обменяли журналиста на российских заключенных, которые находятся в США, их имена не сообщаются, пишут ЕАН новости.