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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Американского журналиста-шпиона Эвана Гершковича вернули домой

Американского журналиста-шпиона Эвана Гершковича вернули домой

1 августа 2024, 13:53
Фото: 1MI
Эвана Гершковича обменяли на других заключенных.

Ранее американский журналист Эван Гершкович работал в разных российских информационных агентствах. 29 марта при посещении Екатеринбурга его арестовали и обвинили в шпионаже.

19 июля Свердловский областной суд приговорил американца к 16 годам колонии за шпионаж против УВЗ в Нижнем Тагиле. А 1 августа американские власти обменяли журналиста на российских заключенных, которые находятся в США, их имена не сообщаются, пишут ЕАН новости.

Ранее мы писали о его задержании и суде.

#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Суд#Уголовное дело#США#Шпионаж#Екатеринбург#Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
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