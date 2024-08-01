Дети Галя, Никита и Денис находятся под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле.

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Под завалами обрушившихся подъездов многоэтажки в Нижнем Тагиле находятся по меньшей мере трое детей. Их зовут Галя, Никита и Денис. Их имена выкрикивают во время минуты тишины, которую устраивают спасатели.
На данный момент из-под завалов спасли 12 человек. Половина из них — дети, пишет ЕАН.
Под обломками дома может находиться до шестнадцати человек.
Напомним, крыша соседнего подъезда во взорвавшейся многоэтажке в Нижнем Тагиле может рухнуть.