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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Минимум трое детей находятся под завалами взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле

Дети Галя, Никита и Денис находятся под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 13:22
Фото: 1MI

Минимум трое детей находятся под завалами взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле

Дети Галя, Никита и Денис находятся под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле.

Под завалами обрушившихся подъездов многоэтажки в Нижнем Тагиле находятся по меньшей мере трое детей. Их зовут Галя, Никита и Денис. Их имена выкрикивают во время минуты тишины, которую устраивают спасатели.

На данный момент из-под завалов спасли 12 человек. Половина из них — дети, пишет ЕАН.

Под обломками дома может находиться до шестнадцати человек.

Напомним, крыша соседнего подъезда во взорвавшейся многоэтажке в Нижнем Тагиле может рухнуть.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#ЧП#18+#Екатеринбург
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