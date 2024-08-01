tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Два авиарейса из Екатеринбурга в Ставрополь и Астрахань задержаны почти на сутки

Два авиарейса из Екатеринбурга в Ставрополь и Астрахань задержаны почти на сутки

1 августа 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту Кольцово задержаны авиарейсы компании Red Wings «Екатеринбург — Ставрополь» и «Екатеринбург — Астрахань». Они должны были отправиться 1 августа 2024 года.

На рейс в Ставрополь ожидается 88 пассажиров. Вылет самолета перенесли на восемь часов утра 2 августа, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

В Астрахань из Кольцово полетят 90 пассажиров. Вылета данного авиарейса перенесли на 20:30 1 августа. Известно, что оба маршрута задержались из-за того, что в аэропорт поздно прибыли самолеты.

Пассажиров, которые полетят в Ставрополь, разместят в гостинице.

Напомним, 24 июля 2024 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов из-за грозы.

1000 пассажиров из Турции застряли в аэропорту Кольцово
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиры не могли улететь из Екатеринбурга в Самару шесть часовВылет самолета из Екатеринбурга в Турцию задержали на семь часовПассажир не успевал на самолет в Кольцово и сообщил о «минировании»
#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Задержка#Аэропорт#Екатеринбург#Инцидент#Воздушное судно
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
72 нелегальных мигранта выявили в Екатеринбурге
Сегодня, 05:31
УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил 50 тыс за продажу игрушечных танков на Wildberries
Сегодня, 03:44
В Свердловской области нашли самые необычные профессии
Сегодня, 06:56
Житель Нижнего Тагила разбил стекла у 20 автомобилей
Сегодня, 07:12
Свердловских школьников будут учить строить и сохранять крепкую семью
Сегодня, 06:59