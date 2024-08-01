Два авиарейса из Екатеринбурга в Ставрополь и Астрахань задержаны почти на сутки

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
На рейс в Ставрополь ожидается 88 пассажиров. Вылет самолета перенесли на восемь часов утра 2 августа, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
В Астрахань из Кольцово полетят 90 пассажиров. Вылета данного авиарейса перенесли на 20:30 1 августа. Известно, что оба маршрута задержались из-за того, что в аэропорт поздно прибыли самолеты.
Пассажиров, которые полетят в Ставрополь, разместят в гостинице.
Напомним, 24 июля 2024 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов из-за грозы.