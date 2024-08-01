Два вертолета летят к месту ЧП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
На место происшествия также приехали несколько машин скорой помощи. Врачи оказывают пострадавшим медпомощь и отвозят в медучреждения, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Также к месту взрыва выехали сотрудники Территориального центра медицины катастроф: кроме двух вертолетов детской и взрослой реанимации к месту ЧП направляется мобильный медкомплекс.
Напомним, 1 августа 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошел взрыв многоэтажном доме. Есть пострадавшие. Предположительно, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования. В городе введет режим ЧС.