Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах

Но приставы нашли отца-алиментщика. Он жил в Верх-Исетском районе. Специалисты выяснили, что у него есть мотоцикл, который можно продать и вернуть деньги ребенку. Когда сотрудники ФССП пришли к нему домой, мотоцикл оказался якобы разбитым. Сотрудники усомнились в правдивости мужчины.