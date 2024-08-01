Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Отец-неплательщик задолжавший своему ребенку 800 тысяч жил в Кушве, но решил скрыться от приставов и переехал в Екатеринбург.
Но приставы нашли отца-алиментщика. Он жил в Верх-Исетском районе. Специалисты выяснили, что у него есть мотоцикл, который можно продать и вернуть деньги ребенку. Когда сотрудники ФССП пришли к нему домой, мотоцикл оказался якобы разбитым. Сотрудники усомнились в правдивости мужчины.
Продолжая поиску, приставы нашли байк целым и невредимым, он был спрятан в кустах. Теперь, если отец не начнет платить алименты, то мотоцикл продадут и закроют часть долга.
28 июля мы писали, что отец из Каменска-Уральского только под угрозой уголовного дела начал платить алименты.