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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах

Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах

1 августа 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мужчина не платил алименты, теперь его мотоцикл будут продавать.

Отец-неплательщик задолжавший своему ребенку 800 тысяч жил в Кушве, но решил скрыться от приставов и переехал в Екатеринбург.

Но приставы нашли отца-алиментщика. Он жил в Верх-Исетском районе. Специалисты выяснили, что у него есть мотоцикл, который можно продать и вернуть деньги ребенку. Когда сотрудники ФССП пришли к нему домой, мотоцикл оказался якобы разбитым. Сотрудники усомнились в правдивости мужчины.

Продолжая поиску, приставы нашли байк целым и невредимым, он был спрятан в кустах. Теперь, если отец не начнет платить алименты, то мотоцикл продадут и закроют часть долга.

28 июля мы писали, что отец из Каменска-Уральского только под угрозой уголовного дела начал платить алименты.

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#Вадим Бредников#Общество#Дети#Приставы#Судебные приставы#Алименты#Взыскание#Екатеринбург
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