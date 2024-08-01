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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

Электровоз на станции в Екатеринбурге сошел с путей

Электровоз на станции в Екатеринбурге сошел с путей

1 августа 2024, 05:46
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Электровоз сошел с путей на станции Екатеринбург-Сортировочный. Инцидент случился 31 июля 2024 года.

Железнодорожный транспорт сошел с путей без опрокидывания. Потерпевших в результате инцидента нет, движение на данном участке не ограничивалось, рассказали в пресс-службе регионального транспортного надзорного органа.

В ведомстве организовали проверку. На путях после происшествия проводятся работы по восстановлению последствий ЧП. Устанавливаются причины, из-за которых случилась авария, а также размер ущерба.

Напомним, 29 июля 2024 года под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд, который ехал рейсом «Казань — Адлер». Есть пострадавшие.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Прокуратура#ДТП#Ущерб#Поезд#ЧП#Сход с рельсов#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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