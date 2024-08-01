Еще четверо детей остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Трех собак пустили, пока они молчат. Парень лежит в подвале. Остальных пока живых в скорую отдавали, — рассказал TagilCity.ru собственный источник.
Мальчика зовут Денис Визнер. Ему 7 лет, добавляет источник. Предполагается, что он упал в подвал.
Напомним, 1 августа в Нижнем Тагиле случился взрыв в жилом доме. В результате часть дома оказалась обрушена. На момент публикации известно о более чем десятке пострадавших, в том числе нескольких детях. Также один человек погиб.