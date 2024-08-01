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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

расска

Еще четверо детей остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 16:34
Фото: tagilcity.ru

расска

Еще четверых детей разыскивают спасатели под завалами обрушившегося дома на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле.
Трех собак пустили, пока они молчат. Парень лежит в подвале. Остальных пока живых в скорую отдавали, — рассказал TagilCity.ru собственный источник.

Мальчика зовут Денис Визнер. Ему 7 лет, добавляет источник. Предполагается, что он упал в подвал.

Напомним, 1 августа в Нижнем Тагиле случился взрыв в жилом доме. В результате часть дома оказалась обрушена. На момент публикации известно о более чем десятке пострадавших, в том числе нескольких детях. Также один человек погиб.

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