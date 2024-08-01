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Published Сегодня, 18:43

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Updated Сегодня, 18:55

Еще одну женщину достали из-под завала на Вагонке в Нижнем Тагиле

Еще одну женщину достали из-под завала на Вагонке в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 18:43
Фото: tagilcity.ru
Поздним вечером 1 августа из-под завалов достали еще одну женщину. Она жива. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали.

Около 23:35 часов из-под завалов достали еще одну женщину. Сообщается, что она жива, что подтверждает источник редакции TagilCity.ru. Позже эту информацию подтвердили в МЧС. Работы продолжаются.

Пострадавшую передали медикам. О том, в каком она состоянии находится, станет известно позже.

По официальным данным МЧС при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, половина из которых — дети. 9 горожан, из которых пятеро детей, госпитализированы в медучреждения Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Три юных пациента и взрослые находятся в среднетяжелом состоянии, один малыш — в тяжелом.

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