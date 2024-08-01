Еще одну женщину достали из-под завала на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Около 23:35 часов из-под завалов достали еще одну женщину. Сообщается, что она жива, что подтверждает источник редакции TagilCity.ru. Позже эту информацию подтвердили в МЧС. Работы продолжаются.
Пострадавшую передали медикам. О том, в каком она состоянии находится, станет известно позже.
По официальным данным МЧС при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, половина из которых — дети. 9 горожан, из которых пятеро детей, госпитализированы в медучреждения Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Три юных пациента и взрослые находятся в среднетяжелом состоянии, один малыш — в тяжелом.