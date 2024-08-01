Еще одну женщину достали из-под завала на Вагонке в Нижнем Тагиле

По официальным данным МЧС при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, половина из которых — дети. 9 горожан, из которых пятеро детей, госпитализированы в медучреждения Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Три юных пациента и взрослые находятся в среднетяжелом состоянии, один малыш — в тяжелом.