Группа «Чайф» выступит на старинной ярмарке под Екатеринбургом

Ярмарка заработала впервые в 1643 году и функционировала до 1929 года. В 2003 году традиционная ежегодная яркарка восстановлена и в этом году пройдет в 22 раз. Добраться туда можно на специальном поезде из Екатеринбурга девятого августа.