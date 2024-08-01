Группа «Чайф» выступит на старинной ярмарке под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
На ежегодную ярмарку в Ирбит приедет с концертной программной музыкальная группа «Чайф». Ожидается, что поп-звезды соберут большое число зрителей. Кроме того, для гостей ярмарки выступит группа «Изумруд».
Для любителей чая будет работать «Чайный квартал», сообщила агентству ТАСС Светлана Учайкина.
Ярмарка заработала впервые в 1643 году и функционировала до 1929 года. В 2003 году традиционная ежегодная яркарка восстановлена и в этом году пройдет в 22 раз. Добраться туда можно на специальном поезде из Екатеринбурга девятого августа.
Напомним, хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников.