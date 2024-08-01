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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:32

Группа «Чайф» выступит на старинной ярмарке под Екатеринбургом

Группа «Чайф» выступит на старинной ярмарке под Екатеринбургом

1 августа 2024, 08:28
Фото: 1MI
Группа «Чайф» выступит 10 августа на старинной ярмарке под Екатеринбургом в Ирбите.

На ежегодную ярмарку в Ирбит приедет с концертной программной музыкальная группа «Чайф». Ожидается, что поп-звезды соберут большое число зрителей. Кроме того, для гостей ярмарки выступит группа «Изумруд».

Для любителей чая будет работать «Чайный квартал», сообщила агентству ТАСС Светлана Учайкина.

Ярмарка заработала впервые в 1643 году и функционировала до 1929 года. В 2003 году традиционная ежегодная яркарка восстановлена и в этом году пройдет в 22 раз. Добраться туда можно на специальном поезде из Екатеринбурга девятого августа.

Напомним, хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Фестиваль#Концерт#Екатеринбург
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