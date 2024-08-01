Губернатор ЯНАО Артюхов предложил помощь тагильчанам после взрыва в многоэтажке

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Дмитрий Артюхов высказал слова соболезнования семьям пострадавших тагильчан и заявил, что жители Ямала скорбят вместе с ними.
Ямальцы сопереживают случившейся трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Ямал рядом и готов оказать всю необходимую помощь, — процитировал слова губернатора Telegram-канал «Ямал. Официально».
Ранее помощь в ликвидации последствий ЧП в Нижнем Тагиле также предложил врио главы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.