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Губернатор Ямала готов помочь жителям Нижнего Тагила после взрыва в доме

Губернатор ЯНАО Артюхов предложил помощь тагильчанам после взрыва в многоэтажке

1 августа 2024, 14:52
Фото: tagilcity.ru

Губернатор Ямала готов помочь жителям Нижнего Тагила после взрыва в доме

Еще один губернатор высказал слова поддержки тагильчанам в связи со взрывом в жилой пятиэтажке. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что готов оказать помощь.

Дмитрий Артюхов высказал слова соболезнования семьям пострадавших тагильчан и заявил, что жители Ямала скорбят вместе с ними.

Ямальцы сопереживают случившейся трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Ямал рядом и готов оказать всю необходимую помощь, — процитировал слова губернатора Telegram-канал «Ямал. Официально».

Ранее помощь в ликвидации последствий ЧП в Нижнем Тагиле также предложил врио главы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Помощь#Взрыв#ЯНАО#Дом#Обрушение#18+#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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