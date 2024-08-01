Губернатор ЯНАО Артюхов предложил помощь тагильчанам после взрыва в многоэтажке

Губернатор Ямала готов помочь жителям Нижнего Тагила после взрыва в доме

Еще один губернатор высказал слова поддержки тагильчанам в связи со взрывом в жилой пятиэтажке. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что готов оказать помощь.