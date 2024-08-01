Известны суммы выплат пострадавшим при взрыве в Нижнем Тагиле

Выплату в 600 тысяч рублей перечислят пострадавшим, которые получили тяжкий или средний вред здоровью. При легком вреде здоровью пострадавшие получат по 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 миллиона рублей на каждого. На момент публикации официально сообщается о двух погибших женщинах.