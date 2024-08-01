Известны суммы выплат пострадавшим при взрыве в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Так называемые социальные паспорта семей будут собраны, чтобы в Минсоцполитики Свердловской области приняли решение о материальной поддержке этих людей.
Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он, напомним, прибыл в Нижний Тагил днем 1 августа, сразу после ЧП.
Согласно официальной информации, Евгений Куйвашев дал распоряжение выделить более 240 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим. Средства поступят из резервного фонда регионального правительства. Также они пойдут на расселение горожан, оставшихся без крыши над головой.
В распоряжении говорится, что 150 тысяч рублей на человека дадут каждому пострадавшему, который остался без имущества первой необходимости. 75 тысяч рублей будет выплачено тем, кто утратил такое имущество частично.
Выплату в 600 тысяч рублей перечислят пострадавшим, которые получили тяжкий или средний вред здоровью. При легком вреде здоровью пострадавшие получат по 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 миллиона рублей на каждого. На момент публикации официально сообщается о двух погибших женщинах.
Еще 230 миллионов в городской бюджет Нижнего Тагила поступили на расселение жителей поврежденного дома. 700 тысяч рублей, согласно распоряжению, выделено на развертывание и содержание пунктов временного размещения.