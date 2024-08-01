К месту взрыва дома в Нижнем Тагиле выехал замминистра здравоохранения

Напомним, 1 августа 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила случился взрыв газа в подъезде жилой многоэтажки. Пятеро человек пострадали, один из них — трехмесячный ребенок. Вскоре после взрыва произошло еще одно обрушение.