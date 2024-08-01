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К месту взрыва дома в Нижнем Тагиле выехал замминистра здравоохранения

К месту взрыва дома в Нижнем Тагиле выехал замминистра здравоохранения

1 августа 2024, 08:36
Фото: tagilcity.ru
Замминистра областного здравоохранения Сергей Турков выехал на место ЧП в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв в жилом доме на Сибирской улице.

Турков займется организацией медпомощи пострадавшим, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, 1 августа 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила случился взрыв газа в подъезде жилой многоэтажки. Пятеро человек пострадали, один из них — трехмесячный ребенок. Вскоре после взрыва произошло еще одно обрушение.

На место происшествия также выехал губернатор области Евгений Куйвашев. В районной библиотеке оборудуют штаб помощи пострадавшим. Предположительно, взрыв мог произойти из-за плохого состояния газового оборудования.

На месте взрыва в Нижнем Тагиле случилось повторное обрушение
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