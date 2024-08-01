Как вывести жирные пятна с одежды: три простых способа

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Жирные пятна, например, от растительного масла, плохо отстирываются, а вывести их до конца и вовсе не возможно, думают многие россияне. И это ошибочное мнение. Полностью избавиться от загрязнения помогут самые простые средства, которые есть в каждом доме. Как это сделать, рассказывают эксперты портала burdastyle.
Вот о чем нужно помнить, прежде чем приступить к выведению пятна.
Этот средство идеально подходит для свежих масляных пятен. К тому же оно всегда под рукой. Прежде чем выводить пятно, подложите под одежду бумажные салфетки, ткань или кусок картона, чтобы жир не проник в другие части вещи. Далее ложкой или тупой стороной ножа попробуйте соскрести грязь. Если масла пролилось много, сначала аккуратно промокните пятно салфеткой, но не растирайте.
Далее щедро посыпьте пятно содой и оставьте на 30-40 минут. После аккуратно смахните порошок и оцените результат. Если пятно осталось, то процедуру можно повторять до полного впитывания. Теперь стираем вещь, как обычно, с усиленным энзимами порошком.
Хозяйственное мыло — еще одно дешевое и проверенное несколькими поколениями хозяек средство, которое отлично подходит для борьбы с разными загрязнениями, в том числе с жирными пятнами.
Если перед использованием мыла сначала применить способ с содой, то эффект усилится многократно. Итак, проделайте описанные выше шаги, а затем намыльте пятно мылом и оставьте на 30-40 минут. Потрите и промойте пятно теплой водой. Если оно отошло не полностью, повторите процедуру еще раз. Далее постирайте вещь порошком с энзимами.
Это средство прекрасно растворяет жир, не повреждая при этом волокна ткани. Неразбавленную жидкость нужно нанести на пятно и слегка втереть пальцами или щеткой.
Через 10-15 минут пятно промойте теплой водой, а затем постирайте рекомендованным выше порошком. Как и в других случаях, обработку можно повторить два-три раза до полного исчезновения пятна.
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