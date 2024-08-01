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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Как вывести жирные пятна с одежды: три простых способа

Как вывести жирные пятна с одежды: три простых способа

1 августа 2024, 12:02
Фото: tagilcity.ru
Жирное пятно на одежде может поставить и самый аккуратный человек. Вдвойне обидно, если это любимая блузка или футболка. Однако выход из положения есть, утешают специалисты.

Жирные пятна, например, от растительного масла, плохо отстирываются, а вывести их до конца и вовсе не возможно, думают многие россияне. И это ошибочное мнение. Полностью избавиться от загрязнения помогут самые простые средства, которые есть в каждом доме. Как это сделать, рассказывают эксперты портала burdastyle.

Прежде чем выводить пятно

Вот о чем нужно помнить, прежде чем приступить к выведению пятна.

  • свежие пятна отстирывать проще и легче, поэтому не стоит откладывать испорченную вещь на потом;
  • не нужно сразу же отстирывать масляное пятно водой. Сначала постарайтесь максимально собрать жир с поверхности;
  • стирать пятна после выведения нужно специальными порошками с энзимами, которые хорошо справляются с органическими загрязнениями;
  • Не стирайте, не сушите вещь с пятном при высокой температуре. Если пятно не отстиралось, не заглаживайте его утюгом.

Выводим пятно с помощью пищевой соды

Этот средство идеально подходит для свежих масляных пятен. К тому же оно всегда под рукой. Прежде чем выводить пятно, подложите под одежду бумажные салфетки, ткань или кусок картона, чтобы жир не проник в другие части вещи. Далее ложкой или тупой стороной ножа попробуйте соскрести грязь. Если масла пролилось много, сначала аккуратно промокните пятно салфеткой, но не растирайте.

Фото: tagilcity.ru

Далее щедро посыпьте пятно содой и оставьте на 30-40 минут. После аккуратно смахните порошок и оцените результат. Если пятно осталось, то процедуру можно повторять до полного впитывания. Теперь стираем вещь, как обычно, с усиленным энзимами порошком.

Выводим пятно с помощью хозяйственного мыла

Хозяйственное мыло — еще одно дешевое и проверенное несколькими поколениями хозяек средство, которое отлично подходит для борьбы с разными загрязнениями, в том числе с жирными пятнами.

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Если перед использованием мыла сначала применить способ с содой, то эффект усилится многократно. Итак, проделайте описанные выше шаги, а затем намыльте пятно мылом и оставьте на 30-40 минут. Потрите и промойте пятно теплой водой. Если оно отошло не полностью, повторите процедуру еще раз. Далее постирайте вещь порошком с энзимами.

Выводим пятно с помощью жидкости для мытья посуды

Это средство прекрасно растворяет жир, не повреждая при этом волокна ткани. Неразбавленную жидкость нужно нанести на пятно и слегка втереть пальцами или щеткой.

Фото: tagilcity.ru

Через 10-15 минут пятно промойте теплой водой, а затем постирайте рекомендованным выше порошком. Как и в других случаях, обработку можно повторить два-три раза до полного исчезновения пятна.

Ранее эксперты рассказали, как правильно вывести пятна от черники.

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