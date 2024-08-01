Как вывести жирные пятна с одежды: три простых способа

Этот средство идеально подходит для свежих масляных пятен. К тому же оно всегда под рукой. Прежде чем выводить пятно, подложите под одежду бумажные салфетки, ткань или кусок картона, чтобы жир не проник в другие части вещи. Далее ложкой или тупой стороной ножа попробуйте соскрести грязь. Если масла пролилось много, сначала аккуратно промокните пятно салфеткой, но не растирайте.