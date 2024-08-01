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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Подростки в Нижнем Тагиле избили пожилого мужчину

Компания подростков в Нижнем Тагиле напала на пенсионера

1 августа 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney

Подростки в Нижнем Тагиле избили пожилого мужчину

В Нижнем Тагиле компания подростков набросилась на пожилого мужчину и избила его. Инцидент произошел на Тагилстрое в конце июля 2024 года.

По словам очевидицы, пострадавшего уронили на землю и пинали ногами. В какой-то момент злоумышленников спугнул один из прохожих, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Что стало причиной нападения группы молодых людей на пенсионера — неизвестно.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге водитель такси набросился с кулаками на пожилого пассажира, который сделал ему замечание из-за выбранного маршрута. После этого в полиции организовали проверку.

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