Компания подростков в Нижнем Тагиле напала на пенсионера

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
По словам очевидицы, пострадавшего уронили на землю и пинали ногами. В какой-то момент злоумышленников спугнул один из прохожих, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Что стало причиной нападения группы молодых людей на пенсионера — неизвестно.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге водитель такси набросился с кулаками на пожилого пассажира, который сделал ему замечание из-за выбранного маршрута. После этого в полиции организовали проверку.