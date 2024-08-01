Круглосуточная работа организована на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

Глава города Владислав Пинаев и другие чиновники продолжают работать на месте трагедии. Представители городских служб, муниципальных предприятий оказывают спасателям необходимую помощь. В настоящее время в районе обеспечивается безопасность: пострадавший дом обесточен — в нем отключили все водоснабжение, газ и электричество. В соседних домах специалисты провели проверку коммунальных систем и восстановили все, кроме подачи газа.