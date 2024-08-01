Круглосуточная работа организована на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Глава города Владислав Пинаев и другие чиновники продолжают работать на месте трагедии. Представители городских служб, муниципальных предприятий оказывают спасателям необходимую помощь. В настоящее время в районе обеспечивается безопасность: пострадавший дом обесточен — в нем отключили все водоснабжение, газ и электричество. В соседних домах специалисты провели проверку коммунальных систем и восстановили все, кроме подачи газа.
Людей, которые проживали в уцелевших подъездах, решено не пускать в здание — семьи временно расселят.
Решения по дальнейшей судьбе здания будут приняты после завершения поисково-спасательной операции и проведения необходимых технических исследований, — сообщил замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов.
В доме №81 по улице Сибирская — 80 квартир. Пострадали первый и второй подъезд, в которых располагались 25 квартир. Пострадавшим окажут материальную помощь на сумму более 240 миллионов рублей.
В городе введен режим ЧС. Жильцов дома №81 эвакуируют в целях безопасности из-за угрозы обрушения торца.
После разбора завалов, проведем встречу с теми, кто остался без крова или был вынужден покинуть свои квартиры. Продолжим оказывать им всю необходимую помощь. Кроме того, начнем работы, связанные с обследованием пострадавшего дома, — заявил глава города Владислав Пинаев.
В 12:00 часов 2 августа в Нижнем Тагиле состоится совещание с замминистра МЧС России Ильей Денисовым по поводу ЧП на улице Сибирская. В мэрии нацелены на выполнение всех поручений главы региона.